Прокуратура завершила расследование убийства Окуевой: обвинительный акт направили в суд. ФОТОрепортаж

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора и 6 участников преступной организации, которые на протяжении 2016-2019 годов занимались совершением заказных убийств.

Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амину Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа", - говорится в сообщении.

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"Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей", - добавляют в прокуратуре.

Сообщается, что обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладение огнестрельным оружием и боевыми припасами. Если их вину докажут в суде, им грозит пожизненное заключение.

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Кроме того, правоохранители подчеркивают, что заказчики упомянутых убийств и покушений сейчас находятся в розыске.













