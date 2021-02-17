На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На железнодорожном переезде в Киеве поезд врезался в автомобиль, пассажир погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Около 04:35 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции столичного главка, врачи и наряды патрульных полицейских.

Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ-2101", под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель легковушки задержан.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств столкновения транспортных средств.

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