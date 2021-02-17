С погибшим на Донбассе воином 81-й ОАэМБр Дмитрием Мироненко простились в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом говорится на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Церемония прощания с харьковчанином, который погиб в зоне ООС, прошла 17 февраля на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.
Вместе с родными, боевыми побратимами, ветеранами АТО / ООС участие в церемонии прощания с Дмитрием Мироненко по поручению председателя облгосадминистрации Айны Тимчук принял директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Алексей Максимов.
"Это большая потеря для семьи и всей Слобожанщины. Вечная память герою!" - сказал Алексей Максимов.
Военнослужащий погиб 14 февраля в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, выполняя боевое задание.
Дмитрий Мироненко, старший стрелок 1-го аэромобильно-десантного взвода 1-й аэромобильно-десантной роты, старший солдат военной службы по контракту, погиб, получив минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Военнослужащему было 27 лет.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Дмитрия Мироненко", - отмечается в сообщении.