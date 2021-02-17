Новости Фото

Чиновники "Укрзализныци" растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

2 89512
Работники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины выявили растрату более 4,5 млн грн должностными лицами одного из структурных подразделений филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как выяснили правоохранители, должностные лица одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця" по отработанной схеме разворовывали государственные средства, выделяемые на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Читайте: На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали собственными силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 млн гривен.

Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киев, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. По факту растраты имущества в особо крупных размерах должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Также читайте: Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести, - политолог

Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция 01
Чиновники Укрзализныци растратили более 4,5 млн грн средств на ремонте пригородного вокзала Киева, - Нацполиция 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    В СССР статья УК допускала применение смертной казни к виновным в хищениях свыше 10 тысяч рублей государственных денег. В Украине при власти мафии Коломойского чем больше денег вор украдёт из казны тем он в большей безопасности.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Павло Глазовий. Бунтар

    Оточили ситі свині
    Велике корито,
    Їдять, сопуть
    та хрумкають
    Смачно, працьовито.
    І підсвинок до корита
    Радий би пролізти,
    Але свині не пускають,
    Не дають поїсти.
    Поштовхався він позаду,
    Відбіг до загати
    І став свиней ненажерних
    Гостро викривати:
    - Дармоїди безсоромні!
    Кендюхи! Барила!
    Коли сором будуть знати
    Чорні ваші рила?
    І сказав своїм підлеглим
    Головний кнуряка:
    - Пустіть його до корита,
    Нехай не патяка.
    Розступились, пропустили
    Крикуна малого.
    Час минув -
    і нині страшно
    Глянути на нього:
    Розжиріло, знахабніло -
    Куди твоє діло!
    Молоденьких поросяток
    Десятьох заїло.
  • Олег Дубинин
    киевский вокзал это жесть... цыгане,алкаши,наркоманы... бабульки на тротуарах трусами и молоком смердючим торгуют... и это в центре столицы,грязь,мусор,наливайки повсюду,если хотите посмотреть на это лично то на ютубе куча роликов есть,треш полный,куда смотрят власти,неопнятно
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости