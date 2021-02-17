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Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки. Многоуровневая масштабная спецоперация проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, украинские силовики зафиксировали, что с сентября 2020 года хакерская группировка взломала более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от ее деятельности превысили 80 млн долларов.

"В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение "Egregor". С его помощью хакеры:

- осуществляли шифрования компьютерных сетей иностранных компаний,

- похищали персональные данные их клиентов и работников,

- похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках,

- блокировали работу веб-ресурсов", - говорится в сообщении.

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За дешифровку и неразглашение злоумышленники требовали деньги, в основном в криптовалюте.

В феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях "и другие неопровержимые доказательства противоправной деятельности".

Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

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Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 01
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 02
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 03
Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 04

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Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ 05

Напомним, Французское агентство кибербезопасности сообщило о разоблачении хакерской операции, направленной против французских организаций, имеющей сходство с кибератаками, которые связывают со спецслужбами России.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Краще би російські компанії патрошили.
  • Хм e927b159
    У нас есть крупные компании, украинские стартапы регулярно продаются за сотни миллионов долларов, и IT бизнес в стране очень вырос, если в 2014 году он составлял около 1% ВВП, то уже в 2019 вырос до 4-5%, просто айтишников нужно было оставить в покое, а то СБУ доило их постоянно, поэтому долгое время из Украины уезжали талантливые бизнесмены.
  • Владимир Иванец
    Орлы, конечно, но какие-то тупые. Восхищения не вызывают и гордость за таких не берет. Налажали засранцы, теперь сидеть не пересидеть или всю жизнь на СБУ батрачить. Праздравляю. Група українських хакерів зламала понад 150 компаній у країнах Європи і США, завдавши збитків більш як на $80 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6478
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