Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, украинские силовики зафиксировали, что с сентября 2020 года хакерская группировка взломала более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от ее деятельности превысили 80 млн долларов.
"В ходе киберрасследования сотрудники спецслужбы установили, что на территории Украины действовала группа лиц, которая использовала вредоносное программное обеспечение "Egregor". С его помощью хакеры:
- осуществляли шифрования компьютерных сетей иностранных компаний,
- похищали персональные данные их клиентов и работников,
- похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках,
- блокировали работу веб-ресурсов", - говорится в сообщении.
За дешифровку и неразглашение злоумышленники требовали деньги, в основном в криптовалюте.
В феврале 2021 года правоохранители пресекли деятельность злоумышленников. Во время следственных действий изъята компьютерная техника с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях "и другие неопровержимые доказательства противоправной деятельности".
Участникам хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.
Напомним, Французское агентство кибербезопасности сообщило о разоблачении хакерской операции, направленной против французских организаций, имеющей сходство с кибератаками, которые связывают со спецслужбами России.