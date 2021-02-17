230 свиней погибли при пожаре на Черниговщине. ФОТО

Пожар на свинокомплексе сельхозпредприятия в с.Журавка (Черниговская обл) привел к гибели 230 свиней.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в ночь на 17 февраля возник пожар в одном из сараев свинофермы в с. Журавка Варвинской территориальной общины, в результате чего погибло 230 свиней.

Правоохранители сообщили, что огонь повредил хозяйственное здание, а работники предприятия не пострадали.

Полицейские уточнили, что пожар локализовали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Прилуцкого райотдела полиции Черниговской области. Правоохранители устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

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