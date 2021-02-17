На Николаевщине летчики морской авиационной бригады ВМС отработали эвакуацию пострадавших и десантирование. ФОТОрепортаж

На Николаевщине проведена очередная летная смена в морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил ВС Украины. Полеты осуществлялись с целью подготовки летного состава по технике пилотирования, навигации и боевого применения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Полеты проходили днем ​​и ночью в различных метеорологических условиях. Упражнения выполняли экипажи вертолетов Ми-8, Ми-14 и К-226, самолетов Ан-26.







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В ходе подготовки, военные летчики отрабатывали упражнения по эвакуации пострадавших с суши и воды, парашютное десантирование личного состава из самолетов и вертолетов. Во время десантирования, специалисты подразделения использовали недавно полученное новое парашютное оборудования.











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