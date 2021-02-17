Активисты в Москве устроили флешмоб в поддержку задержанных 17 февраля в оккупированном Крыму. ФОТО

Активисты российской инициативы "Стратегия-18" устроили флешмоб в поддержку крымских татар, задержанных после утренних обысков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила в Фейсбуке участница акции Ольга Вишневецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Москва. Флэшмоб в поддержку крымскотатарского народа. Сегодня в Крыму прошли массовые аресты – по меньшей мере, в семи семьях", – написала она.









Читайте на Цензор.НЕТ: После обысков оккупанты задержали шестерых крымчан, - Денисова

Напомним, рано утром 17 февраля в нескольких районах оккупированного полуострова российские силовики пришли с обысками в дома.

Прокуратура АРК и Севастополя сообщила об открытии уголовных производств из-за массовых обысков утром в Крыму.

В Представительстве президента Украины в АРК указали на то, что информацию об очередных массовых обысках российских силовиков у крымчан оперативно передают украинским правоохранителям, а также намерены использовать ее "в работе на национальном и международном уровнях".

Также на Цензор.НЕТ: Подконтрольный России суд в оккупированном Симферополе арестовал задержанных во время утренних обысков крымчан

Вечером 17 февраля оккупационный "суд" отправил всех задержанных крымчан под арест на 2 месяца.