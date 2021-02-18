В рамках инициативы "Допомога Схід" Селидовская больница получила аппараты для выхаживания недоношенных новорожденных, - Наев. ФОТОрепортаж
- Во время войны на Донбассе слишком много матерей-рожениц столкнулись с проблемами "с глазу на глаз", поэтому наша задача помочь им восстановить силы и жить дальше, - подчеркнул командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.
Следует отметить, что родильное отделение Селидовской центральной городской больницы кроме жителей Селидово обслуживает также женщин из прифронтовой Красногоровки, Марьинки, а также Курахово и Авдеевки.
- Общими усилиями, путем внедрения гуманитарных инициатив на территории Донецкой и Луганской областей, нам удалось за определенный период повысить уровень доверия местных жителей к военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Это очень важный фактор в условиях гибридной войны, которая ведется сегодня против нашего государства, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Напомним, что к международной стратегической инициативе "Допомога Схід", которую в апреле 2018 г. начал генерал-лейтенант Сергей Наев, присоединились Ассоциация "Медична та Благодійна Допомога Франція - Україна" (руководитель Диана Дольс) и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко.