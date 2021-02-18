Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники "противника". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине, дежурные силы и средства противовоздушной обороны группировки войск, которые защищают юг Украины, провели тренировку по обнаружению воздушных целей и уничтожению ударных беспилотных аппаратов условного воздушного противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ

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Тренировка проведения по приказу командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наев, в целях совершенствования готовности подразделений выполнять задачи по назначению.

"Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" вовремя совершили марш на стартовые позиции, разворачивались на местности, обнаруживали, классифицировали и сопровождали условные воздушные цели. В данном случае это были ударные беспилотные летальные аппараты. При их подходе на дистанцию ​​поражения - они были условно уничтожены расчетам ЗРК", - отметил командующий генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, тренировка прошла в условиях моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием.

"Военнослужащие очередной раз отработали алгоритм действий по боевому применению зенитно-ракетных комплексов при отражении атаки противника, а также продемонстрировали свои навыки и умения строить многоуровневую систему противовоздушной обороны в районе выполнения боевых задач", - подчеркнул командующий.

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