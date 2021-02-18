В недостроенной высотке в Одессе произошел пожар, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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В Одессе на пятом этаже 20-этажного жилого комплекса, который строится, произошел пожар. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"18 февраля в 7:30 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 5-м этаже 20-ти этажного дома по адресу: г. Одеса, Киевский р-н, ул. Фонтанская дорога, 118А, дом 3, который сейчас строится, ЖК "Аквамарин", - сказано в сообщении.
Спасатели установили. что возгорание произошло в квартире на 5-м этаже новостройки жилого дома.
В 7:52 пожар локализован и в 07:56 ликвидирован.
Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужского пола (анкетные данные уточняются).
Причина пожара и ущерб - устанавливаются. От ДСНС привлекались 11 единиц техники и 49 человек личного состава.