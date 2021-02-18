Задержан организатор поставки наркотиков в Киев в детских игрушках, изъят кокаин на 4 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, житель города Львов - экс-сотрудник правоохранительного органа организовал схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках.
Правоохранители задержали организатора в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю Киева.
В ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.