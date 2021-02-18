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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В центре Киева прошло шествие памяти героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После панихиды в Михайловском Златоверхом монастыре участники шествия прошли от Стены памяти на Михайловской площади по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни.

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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 02

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 03
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 04
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 05
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 06
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 07
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 08
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 09

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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 10

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 11
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 12

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 13
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 14
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 15
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 16

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 17

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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 18

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 19
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 20
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 21
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 22
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 23

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 24

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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 25

Участники шествия также пришли к Офису Президента, где зачитали свои требования.

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 26

Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 27
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 28
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 29
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 30
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 31
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 32
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 33

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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 34
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 35
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева 36

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
  • wake up-UA
    Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
  • Нина Болдырева 35de2eb2
    Героям слава! И вечная память!
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