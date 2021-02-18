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Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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18 февраля представители Госпогранслужбы Украины и французской компании "OCEA" подписали акт приема корпуса первого катера FPB 98 MKI для Морской охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ходе визита представителями Госпогранслужбы изучаются производственные мощности компании, проверяется готовность и строительство других заложенных корпусов. Сейчас в работе находятся еще пять корпусов для катеров, один из которых уже завершен на 60%.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 01

Ожидается, что уже весной группа по надзору за строительством катеров отправится в французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корпус первого катера для Морской охраны производства французской OCEA готов на 50%, второго - на 30%, - Госпогранслужба. ФОТО

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 03

Члены украинской команды, которые будут направояться во Францию, будут сопровождать этапы строительства катеров, согласовывать соответствующую документацию, участвовать в заводских, швартовых, ходовых испытаниях, а также в других проверках, связанных со строительством катеров, их оборудованием и комплектованием.

Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 04
Во Франции украинские пограничники приняли корпус первого катера для Морской охраны 05

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Напомним, 22 июля 2020 подписан контракт по реализации украинского-французского проекта усиления системы морской безопасности и охраны границы Украины. Проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров, четверть из заказа будет выполнена отечественным предприятием по французским технологиям.

Топ комментарии

  • Дмитро Піталов
    На миколаївському заводі стапелі поросли не травою а вже деревами...
  • Олег Войтенко
    А где-то один армянский любитель рюкзаков, вертолетов и электровозов радостно потирает свои рученки подсчитывая откат от жабоедов, ну а наши верфи на металлолом пустим, нафига они агроколонии.
  • Олег Войтенко
    Не важно за кого голосовали рабочие завода, армяшка-авакяшка что при шоколадном патриоте панамы с жабоедами схемы мутил, что с при зельцмане мутит.
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