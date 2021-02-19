Умер экс-комбат 1-го танкового батальона 17-й ОТБр Юрий Лакша. ФОТО

Сегодня, 19 февраля, умер комбат 1-го танкового батальона 17 ОТБр в 2014-2015 годах Юрий Лакша.

Об этом сообщил волонтер Сергей Тахмазов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью пошел за занавес земной жизни Юрий Лакша, комбат 1 танкового батальона 17 ОТБр в 2014-2015 годах. Все мое танковое волонтерство состоялось благодаря знакомству с ним в Дебальцево, в октябре 14-го ... Я обязательно вам о нем расскажу. Потому что он теперь не будет за это ругать. Но не сейчас", - рассказал Тахмазов.

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