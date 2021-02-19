На Черниговщине 67-летняя женщина отдала почти миллион гривен за "снятие порчи", - полиция. ФОТОрепортаж

На Черниговщине полицейские задержали мошенниц, которstобманули женщину почти на миллион гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Черниговской области.

Так, 18 февраля в полицию обратилась 67-летняя женщина, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.

"Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам 30 тыс. долларов, 1500 евро и 20 тыс. гривен. После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая дала полицейским приметы злоумышленниц: у обеих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски", - говорится в сообщении.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 г.р.. После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала сбежали в Киев, а затем наняли такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег с Днепропетровщины правоохранители оперативно задержали подозреваемых", - рассказал начальник Управления уголовного розыска Черниговской области Максим Гончар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1800 грн за сеанс: нa Xepcoнщинe две сестры-мoшeнницы "cнимaли пopчу" пo интepнeту

В ходе санкционированного обыска у злоумышленниц изъяли деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только на Черниговщине, но и по всей стране.

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Продолжается досудебное расследование.





Фото: сайт полиции