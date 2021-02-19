Проведена успешная спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев в Киеве, - Крищенко. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что обыски провели не только в помещениях злоумышленников, но и в местах самозастройки, где проживают более 20 человек.
"Спецоперацию проводили оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева. Благодаря слаженным действиям удалось задержать злоумышленников. Организаторами наркобизнеса оказались двое мужчин, 1954 и 1985 года рождения, которые сбывали метадон из рук в руки. Кроме того, мы доставили в районные управления полиции 30 наркозависимых для проверки на причастность к совершению преступлений на территории города Киева, провели 10 обысков в помещениях с целью выявления вещественных доказательств и орудия совершения преступления. Также привлекались сотрудники ювенальной превенции и представители государственных районных администраций, поскольку во время следственных действий мы обнаружили детей, живших в помещениях с антисанитарными условиями и без надлежащего обогрева", - отметил Крищенко.
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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Организаторы наркобизнеса уведомлены о подозрении в совершении преступления, им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Сейчас полицейские работают над сбором доказательной базы относительно причастности к незаконным сделкам с наркотиками других лиц, а также каналов и способов сбыта наркотиков. При этом хочу подчеркнуть, что полиция ни в коем случае не преследует лиц по этническому признаку или по иным причинам. Полиция обеспечивает порядок и документирует противоправную деятельность правонарушителей ", - отметил Андрей Крищенко.