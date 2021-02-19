Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения "кассы" криминальных кругов региона, содержания "воров в законе" и преступников, осужденных к лишению свободы.
"Основной их целью были местные предприниматели. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт "выбивания" почти 37 тыс. долларов", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников банды. Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.