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Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО

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Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт "выбивания" $37 тыс., - СБУ. ФОТО
В Николаеве задержана преступная группировка, которая терроризировала жителей региона. Вооруженных главарей банды задержали бойцы спецподразделения ЦСО "А" СБУ. В ходе задержания у них были изъяты два боевых пистолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники держали в страхе местных жителей: угрожали убийством и таким способом требовали деньги для наполнения "кассы" криминальных кругов региона, содержания "воров в законе" и преступников, осужденных к лишению свободы.

"Основной их целью были местные предприниматели. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт "выбивания" почти 37 тыс. долларов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех участников банды. Проверяется информация о причастности задержанных к совершению других тяжких преступлений.

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Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 01
Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 02
Задержаны главари преступной группировки, державшие в страхе и требовавшие деньги у жителей Николаева. Задокументирован факт выбивания $37 тыс., - СБУ 03

Топ комментарии

  • Andy Sok
    Молодцы СБУ, так держать)
  • Олег Беляков 1ee72182
    молодцы СБУ.
    Всегда бы так.
  • Наглая Морда
    СБУ нифига не делает - сбу плохие, сбу ловит преступников - сбу опять плохие))
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