Замглавы госадминистрации одного из районов Харькова задержан при получении взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове полиция разоблачила во взяточничестве заместителя председателя райгосадминистрации. Неправомерную выгоду чиновник требовал от руководителя общества. Он был задержан при получении средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как установили полицейские, заместитель председателя государственной администрации одного из районов города требовал неправомерную выгоду от руководителя за "решение вопроса" с постановкой на воинский учет работника фирмы. Вчера, 18 февраля, чиновник был задержан при получении 400 долларов.

Заместитель председателя РГА задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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