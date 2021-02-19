Новости Фото • Оружие Украины, Агрессия России против Украины

В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

9 44440
В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО
Министерство обороны Украины планирует подписать контракт на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" в 2021 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В январе мы побывали в Днепре, посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли - ГП "Южмаш" и ГП "КБ "Южное". Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для Вооруженных сил Украины, мы заявили, что готовы расширить финансирование украинской ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

По данным ведомства, речь идет о подготовке контракта на изготовление первой опытной батареи оперативно-тактического комплекса, известного под названием "Сапсан" или "Гром-2", который разрабатывается в КБ "Южное".

Читайте также: В Украине разработали мультикалиберную винтовку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВИДЕО

"Поскольку степень готовности всего проекта уже превысила 80%, должны сделать последний шаг и завершить эту работу. Разработка отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ "Южное" имеет самый высокий приоритет, соизмеримый тому же ракетному комплексу "Нептун", - подытожил Таран.

В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса Сапсан, - Таран 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Слишком медленно,7-й год войны...
  • Алекс Мышкевич
    КБ Южное - откровенные саботажники !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674

    Вернер фон Браун с нуля сделал "Фау-2" и уже замахнулся на космос всего за 5 лет !!!!
    Южмаш после "Сатаны" не может сделать паршивую ракету на 500 км, которую имеют уже недоразвитые сатрапии Азии !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674
  • AbOriginal_UA
    Та не показывайте вы этому тормозу настоящую ракету !
    Повезите его на водоканал и покажите коллектор большого диаметра - шоб тайну не выдал!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости