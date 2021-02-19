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"Геть з України посіпак Путіна": активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 19 февраля, под зданием Офиса президента на Банковой проходит акция протеста с требованием запретить трансляцию пророссийских каналов в Украине и перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине. В здании ОП проходит заседание СНБО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Здание Офиса президента, где проходит заседание СНБО, пикетируют активисты националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Традиция и порядок", "Правый сектор", "Основа будущего". Митингующие требуют запретить трансляцию пророссийских каналов и работу пророссийских информресурсов в Украине, перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине и расследовать деятельность российской агентуры в стране.

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Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 01
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 02
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 03
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 04
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 05
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 06
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 07
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 08
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 09
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 10
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 11
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 12
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 13
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 14
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 15
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 16
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 17
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 18
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 19
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 20
Геть з України посіпак Путіна: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • George Kozak
    Мэдведчука перед изгнанием повесить.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
  • metal35
    Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
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