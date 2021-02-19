"Геть з України посіпак Путіна": активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских информресурсов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 февраля, под зданием Офиса президента на Банковой проходит акция протеста с требованием запретить трансляцию пророссийских каналов в Украине и перекрыть каналы финансирования пророссийских сил в Украине. В здании ОП проходит заседание СНБО.