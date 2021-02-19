Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы. ФОТОрепортаж
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Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.
Во время выхода личный состав катера на практике отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метание гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника.
Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть, в случае получения катером боевого или аварийного повреждения, пожара или поступления внутрь корпуса забортной воды.