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Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы. ФОТОрепортаж

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Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 01

Во время выхода личный состав катера на практике отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метание гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 02
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 03
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 04

Также смотрите: Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

Кроме того, была проверена слаженность действий личного состава в борьбе за живучесть, в случае получения катером боевого или аварийного повреждения, пожара или поступления внутрь корпуса забортной воды.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 05
Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел практические артиллерийские стрельбы 06

Также смотрите: Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел учения в Черном море. ФОТО

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Цензор нормальными камерами обзавелся!
    Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
    Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

    Успехов нашим морякам!
  • Vladimir T fd7dc273
    "Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
  • Mykola Vovk
    Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
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