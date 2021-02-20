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Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты. ФОТО

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Аппарат Perseverance отправил на родную планету новые фотографии Марса, на этот раз - цветные.

Свежие фото специалисты NASA публикуют в аккаунте, который ведут в Твиттере от имени марсохода, информирует Цензор.НЕТ.

На новых фото, как и на предыдущих - преимущественно грунт и камни, но на этот раз изображение цветное.

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Кроме этого, в Твиттере опубликовано фото посадки Perseverance на Марс. Вскоре марсоход должен отправить на Землю видео посадки.

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Напомним, аппарат Perseverance сел на Красной планете чуть больше чем сутки назад. Цель его миссии - поиск доказательств того, что когда-то на Марсе существовала жизнь.

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Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    планета прекрасна уже тем что там нет русни...
  • Алексей Достоевский
    Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6612
  • Харьков Сумской
    Тоже мне, достижение - марсоход.
    Вот, когда лифт говорит этажи голосом Юрия Гагарина - вот, это, я понимаю, достижение...
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