Спасатели ликвидировали возгорание в роддоме Одессы, эвакуированы 74 человека, из них - 16 младенцев, - ГСЧС. ФОТО

20 февраля в 3:02 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в роддоме №5 в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

На месте происшествия спасатели установили, что горит имущество в бытовом помещении на третьем этаже роддома.

"До прибытия подразделений ГСЧС администрация учреждения эвакуировала 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет", – подчеркивают спасатели.

Пожарные локализировали возгорание в 3:24, а в 3:31 оно было ликвидировано.

Читайте также: В недостроенной высотке в Одессе произошел пожар, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Уточняется также, что вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.







