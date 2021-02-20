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Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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ГСЧС по поручению премьер-министра Украины 19 февраля 2021 года направила мобильный госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковскую область. Он будет развернут на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19.

Вчера около 21.00 колонна медицинского госпиталя ГСЧС прибыла к определенному месту сосредоточения. Утром 20 февраля 2021 года начались работы по его развертыванию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, госпиталь имеет возможность развернуть 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область.

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Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 01
Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 02
Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области 03

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Может лучше госпиталь развернуть у Степанова и Ляшко дома? Или вообще, у главного горнолыжного зеегенерата? Где клоун сейчас обитает? Уже вернулся с отпуска?
  • василь лялик
    Всі скептики до тих пір, поки самих не зачепить або когось з рідних. Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися.
  • Андрій Сокілко
    цікаво, на скільки відсотків максимально він буде зайнятий
    ставлю на "5%"
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