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Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД. ИНФОГРАФИКА

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Военная агрессия Российской Федерации против Украины, которая длится уже 7 лет, вызвала военную экспансию на южном фланге Европы и создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу для безопасности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья и Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета", - отмечают говорится в заявлении.

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Они подчеркивают, что демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.

"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - напоминают в МИД.

Отмечается, что российская оккупация также заложила экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.

Дипломаты подчеркивают, что Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", - резюмируют в МИД.

Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 01
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 02
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 03
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 04
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 05
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 06
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 07
Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД 08

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