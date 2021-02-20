В районе проведения ООС наградили морпехов. ФОТОрепортаж

За профессионализм, исполнительность и самоотверженную службу во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС военнослужащие отдельной бригады морской пехоты награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и "За образцовую службу".