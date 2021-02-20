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В районе проведения ООС наградили морпехов. ФОТОрепортаж

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За профессионализм, исполнительность и самоотверженную службу во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС военнослужащие отдельной бригады морской пехоты награждены знаками отличия Министерства обороны Украины - нагрудным знаком "Знак почета" и "За образцовую службу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

По данным штаба, награды морпехам вручил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время рабочей поездки в район проведения ООС.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
    и это еще вечер не наступил..
  • Шрек Баблокат
    100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

    В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
  • Don Bessam dc0e2bc1
    это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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