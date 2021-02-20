Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 водителю автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины.
Напомним, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, проезжавшим по улице.
В результате словесного конфликта водитель выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в голову, от которых тот упал на мостовую и умер на месте происшествия.
Водитель Hyundai скрылся с места инцидента. После объявления оперативного плана "Перехват" его остановили патрульные на углу улиц Братиславской и Стальского на Левом берегу.
Это оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.