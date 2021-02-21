Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

В подразделениях и управлении штаба отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Киевской области, прошли занятия по огневой и инженерной подготовке, а также тактической медицине.

"Занятия проводились на едином тактическом фоне на полигоне, - рассказал журналисту АрмияInform командир бригады полковник Олег Шевчук, информирует Цензор.НЕТ. - В нашей воинской части проходят службу как бывалые воины, которые сами способны проводить и проводят занятия, так и молодежь, которую нужно учить. Это и военнослужащие срочной службы, и те из срочников, которые недавно заключили контракт, и молодые офицеры, выпускники 2020 года. Занятия ориентированы на молодежь. Остальные военнослужащие восстанавливают в памяти то, что уже проходили раньше, так сказать, оттачивают свои навыки".

Во время практического занятия по огневой подготовке пушкари выполняли учебные стрельбы из табельного оружия. Саперы отрабатывали навыки в обезвреживании мин с помощью миноискателей. В ходе занятия по инженерной подготовке были выполнены имитации взрыва бронированной машины на мине. Кроме того, воины-артиллеристы тренировались в эвакуации раненого с условно взорванной МТ-ЛБ (у) и в предоставлении домедицинской помощи.

Занятия прошли в условиях, максимально приближенным к боевым - с дымовой завесой и тому подобным.

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