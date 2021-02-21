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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых. ФОТОрепортаж

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В подразделениях и управлении штаба отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Киевской области, прошли занятия по огневой и инженерной подготовке, а также тактической медицине.

"Занятия проводились на едином тактическом фоне на полигоне, - рассказал журналисту АрмияInform командир бригады полковник Олег Шевчук, информирует Цензор.НЕТ. - В нашей воинской части проходят службу как бывалые воины, которые сами способны проводить и проводят занятия, так и молодежь, которую нужно учить. Это и военнослужащие срочной службы, и те из срочников, которые недавно заключили контракт, и молодые офицеры, выпускники 2020 года. Занятия ориентированы на молодежь. Остальные военнослужащие восстанавливают в памяти то, что уже проходили раньше, так сказать, оттачивают свои навыки".

Во время практического занятия по огневой подготовке пушкари выполняли учебные стрельбы из табельного оружия. Саперы отрабатывали навыки в обезвреживании мин с помощью миноискателей. В ходе занятия по инженерной подготовке были выполнены имитации взрыва бронированной машины на мине. Кроме того, воины-артиллеристы тренировались в эвакуации раненого с условно взорванной МТ-ЛБ (у) и в предоставлении домедицинской помощи.

Занятия прошли в условиях, максимально приближенным к боевым - с дымовой завесой и тому подобным.

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 01
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 02
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 03
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 04

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 05
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 06
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 07
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 08

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 09
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 10
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 11
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 12

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Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 13
Артиллеристы на Киевщине упражнялись в стрельбе, обезвреживании мин и эвакуации раненых 14

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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
  • ALEX SUROVV
    Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
  • Frol Fedoroff
    Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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