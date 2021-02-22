Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ивано-Франковщины.

Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

Согласно сообщению, 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:

- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)

- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)

- с. Черниев (автодорога Т0906)

- с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);

- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).

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Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:

- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)

- с. Отыня, Коломыйского района (автодорога Н-10);

- с. Иванивцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)

- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

- с. Гвиздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);

- с. Цуцилив, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)

- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).

Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.

Посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

"Подчеркиваем, работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.

Такие меры принимаются для противодействия распространения коронавируса. Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта.

Призываем граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинных ограничений!", - сказано в сообщении.















