Вспышка COVID-19 на Прикарпатье: для предотвращения распространения коронавируса развернули 16 КПП. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Ивано-Франковщины.
Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.
Согласно сообщению, 5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Т0906)
- с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
- с. Отыня, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Иванивцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвиздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилив, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Посты размещены в соответствии с требованиями решения внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.
"Подчеркиваем, работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.
Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.
Такие меры принимаются для противодействия распространения коронавируса. Работники полиции не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта.
Призываем граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантинных ограничений!", - сказано в сообщении.