Разоблачена схема хищения средств "Укрзализныци" на ремонте объекта критической инфраструктуры, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную противоправную схему хищения госсредств АО "Укрзализныця". Деньги были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудника спецслужбы, злоумышленники организовали схему при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. От надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Оперативники СБУ установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-западная железная" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

СБУ в рамках досудебного расследования инициировала экспертизы, которые подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста, благодаря усилиям СБУ, профильные специалисты восстановили его надежную работу.

Сейчас организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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