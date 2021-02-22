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Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, госпиталь укомплектован 120 койко-местами и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, обеспечен оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

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Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 01
Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС 02

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    забирайте под госпиталь Буковель - раз он и стал причиной столь массового заражения...
    (или каламойша против?)
  • Amber
    Докерувалися зебобіки до ручки - намети на снігу !
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