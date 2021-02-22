Развернут мобильный госпиталь для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По данным спасателей, госпиталь укомплектован 120 койко-местами и, согласно табелю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения, обеспечен оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

"Работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Развертывание мобильного госпиталя ГСЧС для оказания помощи больным COVID-19 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



