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СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве СБ Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Злоумышленник передавал кураторам:

- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

- информацию о проведенных учреждениями закупках, о состоянии выполнения государственного оборонного заказа;

- другую стратегически важную для государства информацию.

Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после отправки секретного документа. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 01

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

Проведены обыски по месту жительства, на работе и в возможных местах хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые беспрекословно подтверждают преступную деятельность подозреваемого.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 02

В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований и сотрудниками Главного управления собственной безопасности ГФС Украины по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 03
СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 04
СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который сливал стратегически важную информацию террористам ДНР 05
Фото: сайт СБУ

Топ комментарии

  • Не один из 73%
    У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
  • NewTroll
    Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
  • Сергей1967
    Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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