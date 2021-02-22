СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.
Злоумышленник передавал кураторам:
- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;
- информацию о проведенных учреждениями закупках, о состоянии выполнения государственного оборонного заказа;
- другую стратегически важную для государства информацию.
Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после отправки секретного документа. Задержание происходило согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.
Проведены обыски по месту жительства, на работе и в возможных местах хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые беспрекословно подтверждают преступную деятельность подозреваемого.
В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований и сотрудниками Главного управления собственной безопасности ГФС Украины по процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.