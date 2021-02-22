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Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля. ФОТО

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Провизоры без рецепта продали препарат, который должны были отпускать только по рецепту. Когда покупатели начали снимать сотрудников аптеки на мобильные телефоны, к помещению подъехали около 30 человек. Закончилось все стрельбой.

Инцидент произошел накануне вечером на окраине Харькова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

"Несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки. Через некоторое время у аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки

Все закончилось стрельбой. Был поврежден автомобиль - в полиции не уточняют, какой из сторон конфликта он принадлежал.

Полицейские задержали 20 человек в возрасте от 25 до 40 лет.

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Следователи открыли 2 производства - о хулиганстве (от 3 до 7 лет лишения свободы) и о незаконном сбыте лекарственных средств (до 3 лет лишения свободы).

Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 01
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 02
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 03
Рядом с аптекой в Харькове стреляли из-за того, что провизоры без рецепта продали препараты от кашля 04

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Топ комментарии

  • (unknown) 3a952a7a
    Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
  • Евгений Бабенко ba1b42d2
    походу, там не только от кашля препараты продавали...
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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