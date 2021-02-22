Новости Фото • ДТП, Силовики

Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция. ФОТОрепортаж

6 08135
Правоохранители выясняют обстоятельства летальной ДТП в Ковельском районе на Волыни. Водителя задержали. Продолжается следствие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Волынской области, автопроисшествие случилось в субботу, 20 февраля, на автодороге в селе Белин Ковельского района.

За рулем автомобиля Ford находился 35-летний житель района. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, водитель совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате ДТП 17-летний житель Ковельского района погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фура упала с моста в реку в Черниговской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Продолжается следствие.

Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 01
Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 02
Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция 03

Также смотрите: На ж/д переезде в Киеве товарный поезд столкнулся с легковушкой, погиб пассажир автомобиля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
  • Aleksandr Kornienko 037bc385
    Фокус вагон
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости