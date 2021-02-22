СБУ на Луганщине обнаружила два заложенных диверсантами в 2014-м схрона с гранатами и взрывчаткой. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два скрытых арсенала со средствами поражения. По оперативной информации, схроны заложили в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в создании схрона участвовали "боевики диверсионной группировки, причастной к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях".

Так, из заброшенного здания неподалеку стекольного завода в Лисичанске правоохранители изъяли:

- 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг,

- реактивную противотанковую гранату РПГ-18

- электродетонатор,

- 7 артиллерийских снарядов,

- 7 гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25,

- 14 боевых гранат различных модификаций.

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Из другого тайника, обустроенного в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, изъяли:

- три тротиловые шашки общим весом более килограмма,

- артиллерийский снаряд калибра 152 мм,

- три гранаты Ф-1,

- 500 патронов различного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Изымали средства поражения совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.









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