На Ривненщине чиновник ГНС попался на взятке 150 тыс. грн за снижение штрафа, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Оперативными работниками ГБР установлено, что чиновник требовал 150 тыс. гривен за уменьшение на 400 тыс. грн размера штрафных санкций за недостатки выявленые в ходе проверки одной из заправочных станций на территории Ривненской области и несоздание искусственных препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности.
19 февраля налоговика вместе с посредником задержали, после передачи обусловленной взятки в сумме 120 тыс. гривен.
Проведены обыски в служебных кабинетах Главного управления ГНС в Ривненской области и по месту жительства фигурантов.
Двум лицам сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.