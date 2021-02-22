Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД. ФОТОрепортаж

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС подняли из реки Десна на Черниговщине упавший в нее с моста около полуночи 22 февраля грузовой автомобиль с погибшим водителем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу МВД Украины.

"На автодороге М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом "Mercedes-Benz Actros", разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р.Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб", - говорится в сообщении.

Согласно информации, спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик с погибшим водителем.

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