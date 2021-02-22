Новости Фото • ДТП, Силовики

Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД. ФОТОрепортаж

14 09111
Спасатели Госслужбы Украины по ЧС подняли из реки Десна на Черниговщине упавший в нее с моста около полуночи 22 февраля грузовой автомобиль с погибшим водителем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу МВД Украины.

"На автодороге М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом "Mercedes-Benz Actros", разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р.Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб", - говорится в сообщении.

Согласно информации, спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик с погибшим водителем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фура упала с моста в реку в Черниговской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 01
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 02
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 03
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 04
Водитель упавшего с моста в Десну на Черниговщине грузовика погиб, - МВД 05

Также смотрите: Пьяный водитель на Ford сбил двух пешеходов на Волыни: парень погиб, девушка в больнице, - полиция. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

    у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
    ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
  • Прощай немытая раССея
    Отчет полиции...у них своя атмосфера...
  • tolstyak 1
    Этот мент в проруби точно не водолаз.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости