В Харькове застрелили мужчину, введен план "Сирена", – Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харькове на ул. Отакара Яроша застрелили мужчину. В городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы 102 поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена".

Сейчас полицейские осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.