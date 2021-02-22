В Харькове застрелили мужчину, введен план "Сирена", – Нацполиция. ФОТОрепортаж
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В Харькове на ул. Отакара Яроша застрелили мужчину. В городе введена в действие полицейская операция "Сирена".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы 102 поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Личность погибшего устанавливается. Для задержания лиц, причастных к преступлению, введена в действие полицейская операция "Сирена".
Сейчас полицейские осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.