В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Задачей дивизиона было выполнить оперативную передислокацию сил и средств, оборудовать и замаскировать позиции, привести комплексы в полную боевую готовность и заступить на боевое дежурство по охране и обороне войск и важных государственных объектов.
Командование бригады и личный состав дивизиона практически отработали новые тактические приемы, планирование и организацию мероприятий непосредственного прикрытия, ведения противовоздушной боя и восстановления боеспособности подразделения. Боевые расчеты тренировались действовать по реальной авиации при различной обстановке в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.
Кроме того, маскировали стартовые позиции, вводили противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения, отрабатывали практические нюансы оказания медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых.
К обучению также привлекали подразделения Сил специальных операций, Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Их задачей было противодействие диверсионно-разведывательным группам и агентам-провокаторам противника.