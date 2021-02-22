Новости Фото • Агрессия России против Украины, Оборона

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1. ФОТОрепортаж

9 21412
В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения с выдвижением отдельного зенитного ракетного дивизиона С-300В1 в новый район обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 01

Задачей дивизиона было выполнить оперативную передислокацию сил и средств, оборудовать и замаскировать позиции, привести комплексы в полную боевую готовность и заступить на боевое дежурство по охране и обороне войск и важных государственных объектов.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 02
В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ОС на Херсонщине тренировались обнаруживать воздушные цели и уничтожать беспилотники "противника". ВИДЕО+ФОТОрепортаж


В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 04

Командование бригады и личный состав дивизиона практически отработали новые тактические приемы, планирование и организацию мероприятий непосредственного прикрытия, ведения противовоздушной боя и восстановления боеспособности подразделения. Боевые расчеты тренировались действовать по реальной авиации при различной обстановке в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 05
В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 06

Кроме того, маскировали стартовые позиции, вводили противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения, отрабатывали практические нюансы оказания медицинской помощи на поле боя и эвакуации раненых.

К обучению также привлекали подразделения Сил специальных операций, Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Их задачей было противодействие диверсионно-разведывательным группам и агентам-провокаторам противника.

В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 07

Также смотрите: Спецназ ВСП ВСУ проводит тренировки по боевому применению в горной местности. ФОТОрепортаж


В бригаде зенитных ракетных войск имени Пилипа Орлика прошли тактические учения дивизиона С-300В1 08

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Goblin Orc
    Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
  • Донетчанин Донцов
    Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
  • vismavista
    Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости