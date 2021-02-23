Угрожавший врачам оружием мужчина задержан в медцентре в Виннице, - Нацполиция. ФОТО

В Виннице полицейские задержали мужчину, угрожавшему оружием медицинскому персоналу диагностического центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

22 февраля около 16 часов в полицию по спецлинии 102 поступило сообщение от работника медицинского учреждения о том, что один из посетителей центра ведет себя агрессивно и угрожает оружием.

На вызов прибыл экипаж батальона патрульной службы полиции особого назначения "Винница" и задержал вооруженного правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39 - летний местный житель.

У задержанного полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет, и нож.

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Следствием начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы.