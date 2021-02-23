Новости Фото • Агрессия России против Украины

Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж

12 31743
Шесть лет назад, именно в этот день, российские диверсанты в Мариуполе убили Виталия Мандрика, офицера спецподразделения милиции "Сокол".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

"Именно 23.02.2015 года я лично проводил инструктаж спецподразделений милиции, которые заступали для несения службы в городе. Цель - выявление и задержание российских диверсантив. В те времена уже был взорван железнодорожный мост, застрелен работник меткомбината, который осуществлял охрану моста. Среди тех, кому я проводил инструктаж, был и Виталий Мандрик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудники МВД предотвратили теракт в Мариуполе: 27-летний спецназовец Виталий Мандрик погиб, - Геращенко. ФОТО

И уже во время несения службы, в 18 часов, в районе ул.Пашковского, группа быстрого реагирования из числа сотрудников спецподразделения и ГАИ остановила машину для проверки документов. Диверсионно-разведывательная группа боевиков открыла огонь. В ходе боевого столкновения были тяжело ранены три сотрудника милиции, один из них, Виталий Мандрик, скончался от полученных ран.

Тогда в машине боевиков была обнаружена сумка с взрывчаткой. Ценой жизни бойца спецподразделения "Сокол", старшего лейтенанта Виталия Мандрика было предотвращено совершение теракта, который мог унести с собой десятки жизней мирных мариупольцев.

Диверсанты живыми не остались", - рассказал Аброськин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцу Виталию Мандрику посмертно присвоено звание почетного гражданина Мариуполя, - Аброськин

Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 01
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 02
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 03
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 04
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 05
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 06
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 07
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 08
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 09
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 10
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 11
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 12
Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер Сокола Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин 13

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владимир c2a8b9e2
    Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
  • Senator S 01a656ec
    Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
  • Тарапунька
    Герою слава!!!
    Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости