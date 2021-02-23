Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Шесть лет назад, именно в этот день, российские диверсанты в Мариуполе убили Виталия Мандрика, офицера спецподразделения милиции "Сокол".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

"Именно 23.02.2015 года я лично проводил инструктаж спецподразделений милиции, которые заступали для несения службы в городе. Цель - выявление и задержание российских диверсантив. В те времена уже был взорван железнодорожный мост, застрелен работник меткомбината, который осуществлял охрану моста. Среди тех, кому я проводил инструктаж, был и Виталий Мандрик.

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И уже во время несения службы, в 18 часов, в районе ул.Пашковского, группа быстрого реагирования из числа сотрудников спецподразделения и ГАИ остановила машину для проверки документов. Диверсионно-разведывательная группа боевиков открыла огонь. В ходе боевого столкновения были тяжело ранены три сотрудника милиции, один из них, Виталий Мандрик, скончался от полученных ран.

Тогда в машине боевиков была обнаружена сумка с взрывчаткой. Ценой жизни бойца спецподразделения "Сокол", старшего лейтенанта Виталия Мандрика было предотвращено совершение теракта, который мог унести с собой десятки жизней мирных мариупольцев.

Диверсанты живыми не остались", - рассказал Аброськин.

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