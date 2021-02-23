Под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей: есть погибшие и травмированные. ФОТО

В Киевской области на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что ДТП произошло возле села Залесье.

Сейчас патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Объезд осуществляется по встречной полосе движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - призвали водителей правоохранители.

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