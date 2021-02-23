Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой "крымской весны", который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ оккупации территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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