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Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО

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Задержан и взят под стражу активист "крымской весны", способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведчики СБУ разоблачили активиста так называемой "крымской весны", который способствовал оккупации АР Крым российскими агрессорами. Следователи органов безопасности сообщили мужчине о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой способствовал РФ оккупации территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "Самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержан и взят под стражу активист крымской весны, способствовавший оккупации полуострова, - контрразведка СБУ 01

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
  • Гельдрих
    зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
    Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
  • Tesoro Malu
    В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
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