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В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж

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Госпродпотебслужба Херсонщины выясняет причины нового случая гибели птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

Так, в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование.

Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

Кряква - 38;
Утка огарь (червонокнижна) - 32;
Грачи - 75;
Галки - 42.

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По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.

В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 01
В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 02
В заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей 03
Фото: сайт Госпродпотребслужбы Херсонщины

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
  • piligrim
    все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
  • Софія Гетьман
    Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
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