В заповеднике "Аскания-Нова" на Херсонщине снова массово гибнут птицы: обнаружено 187 мертвых особей. ФОТОрепортаж

Госпродпотебслужба Херсонщины выясняет причины нового случая гибели птиц в биосферном заповеднике "Аскания-Нова".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

Так, в Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

Сейчас на месте началось эпизоотическое расследование.

Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц:

Кряква - 38;

Утка огарь (червонокнижна) - 32;

Грачи - 75;

Галки - 42.

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По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, в январе 2021 года в Аскании-Нова за неделю погибло 185 "краснокнижных" серых журавлей.







Фото: сайт Госпродпотребслужбы Херсонщины