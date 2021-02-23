Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

Во время проведения следственных действий в квартире киевлянина правоохранители обнаружили гранату с запалом и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о мужчине, который по месту жительства хранит запрещенные предметы. В квартире злоумышленника на улице Кольцевая дорога правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на гранату РГН и запал к ней, а также патроны различного калибра.

Другие предметы, которые внешне похожи на оружие, осмотрели взрывотехники и установили, что это муляжи.

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36-летнего киевлянина полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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