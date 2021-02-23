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Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция. ФОТО

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Во время проведения следственных действий в квартире киевлянина правоохранители обнаружили гранату с запалом и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 01

Сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции получили оперативную информацию о мужчине, который по месту жительства хранит запрещенные предметы. В квартире злоумышленника на улице Кольцевая дорога правоохранители провели  обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на гранату РГН и запал к ней, а также патроны различного калибра.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 02

Другие предметы, которые внешне похожи на оружие, осмотрели взрывотехники и установили, что это муляжи.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 03

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36-летнего киевлянина полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Киевлянин хранил дома гранату, патроны и муляжи боеприпасов, - Нацполиция 04

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Топ комментарии

  • Sergey Belibenko
    На фото гранаты одна принесена мусорами(зеленая) остальные ЧЕРНЫЕ!!! УЧЕБНЫЕ!!!
  • Sergey Belibenko
    А муляжи боеприпасов когда и кем запрещены?
  • Sergey Belibenko
    У меня армейский сувенир на базе 23 мм УЧЕБНОГО снаряда, который СВОБОДНО продается! я что тоже преступник?
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