Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

В результате столкновений между участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и полицией пострадали несколько участников акции и полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как рассказали находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования, они оказали помощь семи протестующим, получившим травмы в ходе противостояния с правоохранителями.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

По словам начальника департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, пострадали и несколько правоохранителей - они получили ожоги глаз.

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