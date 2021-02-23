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Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено). ФОТО

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В результате столкновений между участниками акции в поддержку активиста Сергея Стерненко и полицией пострадали несколько участников акции и полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как рассказали находящиеся на месте событий медики Отряда быстрого реагирования, они оказали помощь семи протестующим, получившим травмы в ходе противостояния с правоохранителями.

По словам медиков, у всех пострадавших незначительные повреждения в виде царапин или ушибов. Двоим во время толчеи стало плохо, они потеряли сознание и их вынесли из эпицентра противостояния.

По словам начальника департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, пострадали и несколько правоохранителей - они получили ожоги глаз.

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Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 01
Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 02
Столкновения на Банковой: есть пострадавшие (обновлено) 03

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Звісно. Люди прийшли до президента, а він наказав їх лупцювати.
    Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
    Така сама ВАТА.
  • Ksenia VB
    Насправді постраждалих і затриманих більше.
    Показували в стрімах.
    А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
  • Ksenia VB
    а це тому, що авакян вбив Сашка Білого.
    І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
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