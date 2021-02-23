Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их. ФОТО

С одного из силовиков им удалось снять не только шлем, но и бронежилет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Митингующие стащили с силовиков несколько шлемов и сожгли их, полиция применила огнетушители. С одного из силовиков участника акции удалось снять защитное обмундирование, включая бронежилет.

По данным СМИ, как один из шлемов с полицейского сорвал экс-депутат Владимир Парасюк.

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