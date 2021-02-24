Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", российская сторона - не открыла КПВВ, - делегация в ТКГ. ФОТО
Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что автобусы предоставили начиная с 24 февраля по инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука.
"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 07.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в сообщении.
В украинской делегации считают, что "представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами".
"На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", - заявила украинская делегация.
Отмечается, что Украина ожидает соответствующую оценку такому "решению" со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.