Подземный переход на проспекте Победы в Киеве залило кипятком из-за повреждения теплосети, - КГГА. ФОТО
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24 февраля около 2 часов ночи обнаружено повреждение теплосети на проспекте Победы, 39. Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Ремонтные работы в месте повреждения начинаются по согласованию с владельцами смежных коммуникаций.
Обнаруженное повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах. Ремонтные работы планируют завершить после полуночи.
Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (в 1979 году). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.